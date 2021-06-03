Müteahhitler ayaklanıyor

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, köy yollarının ve bazı üst yapı işlerinin Türkiye’den gelen iki firmaya ihalesiz olarak verildiği bilgisi aldıklarını ifade ederek, birliğin dün 16.00’da konuyla ilgili olağanüstü toplantı yapacağını söyledi.

Gürcafer konuyla ilgili yazılı açıklamasında, toplantıda eylem kararı alınabileceğini belirtti.

Gürcafer, konuya ilişkin açıklamasında “Tüm köy yollarının yapımına ilişkin ihalelerin KKTC’de çıkarılması için çok çaba sarfettik ama bizim girişimlerimiz dışında hiçbir hükümet yetkilisi bu konuda herhangi bir girişimde bulunmamış hatta ortaya ‘bizimkiler almasa da olur’ gibi bir tavır sergilemişlerdir” dedi.



Tüm köy yollarının ve bazı üst yapı işlerinin Türkiye’den gelen iki firmaya verildiği bilgisi aldıklarını belirten Gürcafer şöyle devam etti:“Bunun yanında havaalanının yanındaki askeri birliğin kalkması ile ilgili uzun yıllardır bizim müteahhitlerimizin beklediği üst yapı işlerini de yine ihalesiz bir biçimde Taşyapı İnşaat’a verdikleri bilgimize geldi. Bu, çok büyük bir rahatsızlık yaratmıştır ve üyelerimiz ayaklanmak üzeredir…”KTİMB Başkanı Gürcafer, pandemi sürecinin ekonomide ciddi hasarlara sebep olduğuna dikkat çekerek “Pandemi süreci ekonomimizi yerle bir etti. Sürecin doğru öngörülerle değil de temennilerin etkisiyle yönetilmiş olması hasarı derinleştirdi” dedi.