Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti (TC) hükümeti arasında ticaretin ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik protokol imzalandı.

Merit Lefkoşa Otel’de yer alan imza töreninde, protokole, KKTC hükümeti adına Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile TC hükümeti adına Ticaret Bakanı Mehmet Muş imza koydu.

Protokol ile hayata geçirilecek eylem planı, iki ülke arasında mevcut ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunacak ticaret, serbest bölge, sanayi, gümrük, sağlık, insan kaynaklarının geliştirilmesi dahil olmak üzere çeşitli alanlarla işbirliğini içeren 29 adet faaliyeti kapsıyor.

İmza töreninde ekonomik örgüt ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile iki ülkenin teknik heyetleri de yer aldı. İmza töreni sonrasında yuvarlak masa toplantısına geçildi.

Muş: KKTC’nin dünyaya açılan kapısı Türkiye…

İmza töreni öncesinde konuşan TC Ticaret Bakanı Muş, KKTC’de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. TC ile KKTC arasındaki kardeşlik ve kültür bağlarının, ticari ve ekonomik ilişkilere yansıması konusunda var güçleriyle çalıştıklarının altını çizen Muş, amaçlarının KKTC’nin sosyal ve ekonomik kalkınmasının önünü açmak olduğunu kaydetti.

Kıbrıs sorununun bütün olumsuzluklarının yalnızca Kıbrıs Türkü’nün omuzlarına yüklenmesinin adalet ve hakkaniyete uygun olmadığını vurgulayan Muş, bu adaletsizliğin el birliğiyle aşılacağından şüphe duymadığını belirtti.

84 milyon nüfusu, coğrafi konumu ve büyük ölçekli iş pazarıyla birçok uluslararası firmanın bölgesel üssü konumundaki TC’nin, KKTC’nin dünyaya açılan kapısı olduğunu dile getiren Muş, bu koşullarda önemli bir kalkınma hamlesinin başlatılacağından şüphe duymadığını ifade etti.

“Yeni bir dinamizm kazandıracak”

Ticaret ilişkilerine yeni bir dinamizm kazandıracağına inandığı eylem planının hayata geçirilmesini Başbakan Yardımcısı Arıklı ile işbirliği içinde yakından takip edeceklerini dile getiren Muş, KKTC halkının refahının artırılması için ticaret ve yatırım ortaklarının öneminin bilincinde olduklarını belirtti.

Muş bu kapsamda, KKTC’nin uluslararası fuarlar ve çeşitli platformlarda daha etkin bir şekilde tanıtımına desteklerinin sürdürdüklerinin altını çizerek, altyapı ve üstyapı projelerinden, turizm ve eğitime kadar birçok konuda KKTC’nin hep yanında yer aldıklarını ve yer almaya da devam edeceklerini vurguladı.

“Yapılabilecek ne varsa yapmaya hazırız”

KKTC’nin kendi ayakları üzerinde daha güçlü bir şekilde durabilmesi için yapılabilecek ne varsa yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Muş, toplantıyı, iki ülke iş insanlarının ekonomik ve ticari işbirliğinin daha etkin şekilde sağlanmasını amaçlayan ortak girişimlerden birisi olarak gördüklerini söyledi. Muş, toplantının sonuçlarının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Arıklı: KKTC’nin kaderi değişecek…

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da, bugün uzun zamandır üzerinde çalıştıkları birçok konunun meyvesini almak üzere toplandıklarını belirterek, TC ve KKTC’de bu konuda çalışan herkese teşekkürlerini sundu.

Altına imza koyulan eylem planının KKTC’nin kaderini değiştirebilecek bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen Arıklı, planın üzerinde bir buçuk yıldır çalışıldığını belirterek, son 3 aydır ciddi mesai harcanarak, bugün bu noktaya gelinmesini sağlayan herkese teşekkür etti.



“Bu anlaşma KKTC için umut demektir” vurgusu yapan Arıklı, 1974 sonrasında kurgulanan ekonomik yapının, KKTC’nin hizmet sektörlerinin öncülüğünde yapılandırıldığını ancak beklenen ekonomik büyüme ve gelişmenin sürdürebilir bir yapıda olmadığını belirtti.Zaman zaman çıkış yapan bazı sektörler olsa da genel olarak sürdürülebilir bir ekonomik yapı oluşturulamadığına dikkat çeken Erhan Arıklı, KKTC’nin küçük bir ada olduğunu ve ada ülkelerinde kapalı ekonomi olamayacağını vurguladı.

Tatar’dan KKTC’ye yatırım çağrısı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş’u kabul etti.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş, KKTC’de gerçekleştireceği resmi temaslarla ilgili Tatar’a bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türkiye Cumhuriyetine KKTC’ye yaptıkları yardım ve destekler için teşekkür etti.

Pandemi gibi sıkıntılı bir dönemde Türkiye’nin desteğini hissetmenin önemine vurgu yapan Tatar, bu hissin güven ve istikrarın yegane teminatı olduğunu belirtti.

Saner: Anavatan ile birlikte hareket…

Başbakan Ersan Saner, 11. Dönem Ortak Komite Toplantısı Protokolü ve TC-KKTC İşbirliği Protokolü imza törenleri için KKTC’ye gelen Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş’u kabul etti.

Başbakan Ersan Saner kabuldeki konuşmasında, KKTC olarak Anavatan Türkiye ile birlikte hareket ettikleri sürece güçlü olduklarının farkında olduklarını belirtti ve Kıbrıs Türk halkının büyük mücadeleler sonucunda bugünlere ulaşabildiğini söyledi.

Muş ile Oğuz istişare etti

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, KKTC’ye gelen Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş’la görüştü.

Maliye Bakanlığı’ndaki görüşmede konuşan Dursun Oğuz, TC Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile KKTC- TC Gümrükleri arasında olan ve oluşabilecek sorunlar konusunda istişarelerde bulunacaklarını belirtti.

Gümrük Bilgi Sistemi’nin 15 Haziran’dan itibaren pilot bölge olarak Ercan Havaalanı’nda uygulanacağını açıklayan Oğuz, 1 Ocak 2022 itibarıyla Gümrük Bilgi Sistemi’ni tamamen uygulamayı hedeflediklerini vurguladı.

Muş ve heyetinden Sennaroğlu’na ziyaret

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, KKTC’de temaslarda bulunan Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve beraberindeki heyeti kabul etti.