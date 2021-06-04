Talepler açıklandı

Cemre Peral YANIKER

Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (KAR-İŞ), Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ile Ercan Havaalanı, Gazimağusa ve Uluslararası Taksiciler Birliği, eğitim sektöründe yaşanan sorunlara çözüm talebiyle Başbakanlık önünde eylem yaptı.

Eylemciler, araçlarıyla kornalar eşliğinde Başbakanlık binasının önüne gelerek, yolu kapattı.

Ardından örgüt temsilcileri tarafından açıklamalarda bulunuldu ve örgütlerin taleplerini içeren bir mektup Başbakan’a iletilmek üzere teslim edildi.

Eylemde; Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Genel Koordinatörü Hürrem Tulga,

KTEZO Başkanı Mahmut Kanber, Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği Başkanı Hakan Onurlu,

Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Soyşen birer konuşma yaptı.

Talepler kamuoyu ile paylaşıldı

Örgütlerin hükümetten talepleri şu şekilde:



Kapandığımız mart ayını baz alarak tüm kamu alacakları, banka ve diğer borçların uzun vadeli ve faiz desteğiyle yeniden yapılanması,Vakıflar İdaresi, üniversite ve devlete ait kiralamalarda iş kaybı dikkate alınarak faizsiz ve indirimli olarak ödenebilirliğin sağlanması, özel mülkler üzerinden yapılan kiralamalarda ise yine iş kaybı dikkate alınarak STG kiralarda sabit kur, TL kiralamalarda ise indirim,Aşılamanın en hızlı biçimde toplumsal bağışıklığı sağlayacak şekilde tamamlanması, bu alanda çabaların hızlandırılması,20 Haziran’a kadar yüz yüze eğitim ile ilgili kararın alınması ve bu karara müteakip, tüm üniversitelerin kesin ve net olarak uyacağı bir şekil alması,Tarifeli seferlerin planlanması ve makul fiyatlarda ulaşım sağlanması,1 Ağustos itibarıyla öğrencilerin çift PCR ile karantinasız giriş yapabilmesi,15 Eylül itibarıyla yüz yüze eğitimin başlaması.