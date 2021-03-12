Kuzeyde 23, güneyde 431 yeni vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 23, Güney Kıbrıs’ta ise 431 yeni vaka tespit edildi, bir kişi yaşamını yitirdi.

Kuzeyde dün 7 bin 479 test yapıldığı, tespit edilen 23 vakadan 15’inin yerel olduğu, ayrıca 29 kişinin taburcu edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, vakalardan 6’sı havayolu ile ülkeye geldi, 2'si ise önceden tespit edilen vakaların temaslıları olarak saptandı.

Vakalardan 7'sinin Lefkoşa, 7'sinin Girne, 1'inin Gazimağusa bölgesinden olduğu kaydedildi.

Vakaların bölgelere göre detaylı dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa: Marmara-1 / K.Kaymaklı-1 / Haspolat-5

Girne: Girne Merkez- 4 / Ozanköy- 1/ Çatalköy-1/ Zeytinlik -1

Gazimağusa: Maraş-1.

Güneyde 43 bini aşkın test

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte gerçekleştirilen 43 bin 177 test sonucunda 431 yeni Covid-19 tespit edilirken, 1 kişi hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 236'ya, toplam vaka sayısı ise 38 bin 496'ya yükseldi.

Tedavi gören 185 kişiden 36'sının durumunun ciddi olduğu belirtildi.