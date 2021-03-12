Silah, balta ve bıçakla ev basıp soygun

Suna ERDEN

Lefkoşa’da gece yarısı yanlarına silah, balta, bıçak alıp üç kişinin evini bastıkları; darp suçu işledikten sonra soygun yaptıkları iddia edilen Libyalı Moses Chukwukam Otusgbodor, Nijeryalı Abiola Adelaju, Tadiwanashe Amos, Damiola Fakunle, Zimbaweli Mohamed Ali Alhadiri ve Rus uyruklu İasemin Özdoğanoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarılırken, tümü soygun başta olmak üzere ciddi suçlamalardan yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı yapan polis, Damiola Fakunle, Moses Chukwukam Otusgbodor, Abiola Adelaju, Tadiwanashe Amos, Mohamed Ali Alhadiri ve Yasemin Özdoğanoğlu’nun 25 Şubat 2021 tarihinde 23.00-00.30 saatleri arasında yanlarına bıçak, silah ve balta alıp Louis Kakoly Lamah, Felix Kikachukw Ajayi ve Ugobi Ugah’ın evini bastıklarını anımsattı.

Polis, 5 zanlının önce evini bastıkları şahıslar darp ettiklerini, daha sonra Felix Kikachukw Ajayi’yi kalçasından bıçakladıklarını açıkladı. Polis, zanlıların yaraladıkları Ajayi’nin kafasına televizyon ile de vurduklarını ifade etti. Polis, 5 zanlının Louis Kakoly Lamah’ın kapalı olan yatak odasına girdiklerini, evde bulunan herkesi etkisiz hale getirdiklerini açıkladı.

Polis memuru, zanlıların etkisiz hale getirdikleri ev sakinlerinin telefonlarını, özel eşyalarını, pasaportlarını, paralarını alarak soygun suçu işlediklerini de ifade etti.

Zanlıların şikayet üzerine tutuklandıklarını kaydeden polis, haklarında “silahlı soygun, geceleyin ev açma, yaralama, kasti hasar ve ciddi darp” suçlarından soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Zanlıların soruşturma kapsamında 12 gündür tutuklu olduklarını kaydeden polis, bu süre içerisinde yapılan araştırmada olayda kullanılan bıçak, silah, baltanın ve çalınan eşyaların bulunamadığını açıkladı.

Polis, ayrıca Damiola Fakunle’nin 2020 yılında karıştığı kavga olayında da balta kullandığını, benzer suçla ilgili askıda davası olduğunu söyledi.

Polis, soruşturmanın zanlılarla ilgili kısmının tamamlandığını ifade ederek, davalarında hazır olmaları için teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme zanlıları 75 günü aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderdi. Zanlılar 75 gün içerisinde “silahlı soygun, geceleyin ev açma, yaralama, kasti hasar ve ciddi darp” suçlarından yargılanacak.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021, 11:26