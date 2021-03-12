Tümü Türkiye’ye iade edildi

Koruçam burnu açıklarında dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyon sonucu 21 göçmen tespit edildi. Göçmenler, Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik unsurlarına denizde teslim edildi.

Yapılan açıklamaya göre; Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda yapılan keşif ve devriye görevi kapsamında Koruçam burnu açıklarında göçmen teknesi dikkat çekti.

Tekne içerisinde 13 çocuk, 3 kadın ve 5 erkek olmak üzere 21 düzensiz göçmen tespit edildi. Göçmenler, “Sahil Güvenlik Alanında İşbirliği Protokolü" kapsamında Türkiye’ye teslim edildi.