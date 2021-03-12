Koruçam burnu açıklarında dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyon sonucu 21 göçmen tespit edildi. Göçmenler, Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik unsurlarına denizde teslim edildi.
Yapılan açıklamaya göre; Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda yapılan keşif ve devriye görevi kapsamında Koruçam burnu açıklarında göçmen teknesi dikkat çekti.
Tekne içerisinde 13 çocuk, 3 kadın ve 5 erkek olmak üzere 21 düzensiz göçmen tespit edildi. Göçmenler, “Sahil Güvenlik Alanında İşbirliği Protokolü" kapsamında Türkiye’ye teslim edildi.
Tümü Türkiye’ye iade edildi
Koruçam burnu açıklarında 21 göçmen yakalandı
Koruçam burnu açıklarında dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyon sonucu 21 göçmen tespit edildi. Göçmenler, Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik unsurlarına denizde teslim edildi.
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