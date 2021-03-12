Kanında uyuşturucu bulundu

Aylar önce şüpheli görülerek iş yeri ve üzeri aranan ancak yasa dışı herhangi bir şey bulunamadığı için sadece kan örneği alınarak serbest bırakılan Murat Kurum, Türkiye Adli Tıp Kurumu'ndan rapor gelince gözaltına alındı. Kanında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu tespit edilen zanlı gözaltına alınınca suçunu itiraf etti. Zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, teminata bağlanırken, kan örneğinin 2020 yılı ekim ayında Türkiye’ye gönderildiği, sonuçların ise önceki gün geldiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 26 Ekim 2020 tarihinde Lefkoşa'daki iş yerinde şüpheli görülen zanlının üzerinde ve eşyalarında arama yapıldığını belirtti. Yapılan arama sonucunda herhangi bir bulguya rastlanmadığını açıklayan polis, zanlının Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin Acil Servisine götürülerek kan verdiğini dile getirdi.

Polis memuru, kan örneklerinin 2020 yılı Ekim ayında Türkiye Adli Tıp Kurumu'na gönderildiğini söyledi. Kan örnekleriyle ilgili raporun önceki gün geldiğini ifade eden polis, zanlının kanında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu tespit edildiğini açıkladı.

Polis, bu gelişme üzerine gözaltına alınan ifade vererek suçunu kabul ettiğini ve söz konusu maddeyi 26 Ekim 2020'de bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini anlattı.

Polis memuru, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığına dikkat çekerek, teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, söz konusu maddenin miktarının bilinmediğini, zanlının denetimli serbestlik hakkından yararlanabileceğini belirterek, 2 bin 500 TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.