8 ayla kurtuldu

Suna ERDEN

Güzelyurt’ta 2018 yılında otobüs terminali içerisinde bir araçta ele geçirilen 59 adet yeşil reçeteye tabi hap, 563 miligram eroin ve 2 gram hintkeneviri tasarrufu suçlamalarıyla yargılanan Metin Kuşçu hakkındaki dava dün karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 8 ay hapse mahkûm edildi.

Kararda sanığın uyuşturucu suçlarından sabıkası olduğu ancak tedavi gördüğü, bağımlılıktan kurtulmak için savaş verdiği, bu hususların hafifletici etkenler olarak değerlendirildiği belirtildi.

Kararda öncelikle olgular aktarıldı. Güzelyurt’ta 17 Nisan 2020 tarihinde saat 18.00 sıralarında otobüs terminali içerisinde park halinde olan ve şüpheli görülen bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Arama sonucu 563 miligram ağırlığında eroin, tedavi amacıyla kullanılan 59 adet Buprenorphine ilaç ele geçirildiği kaydedildi. Operasyonda tutuklanan M.S. isimli şahsın, maddeleri Metin Kuşcu’dan temin ettiğini itiraf ettiği anımsatıldı.

Sanığın tutuklandığı, soruşturmanın ardından teminata bağlandığı ve hakkında tutuksuz yargı kararı verildiği belirtildi.

Kurtulmak için savaş veriyor

Sanık hakkında verilen kararı okuyan Kıdemli Yargıç Şerife Katip, sanığın benzer suçlardan sabıkasının olduğunu ancak uyuşturucu bağımlılığından kurtulabilmek için tedavi görerek bir savaş verdiğinin rapor şeklinde mahkemeye sunulduğunu kaydetti. Uyuşturucunun ülkemizde yaygınlık gösterdiğine vurgu yapan Katip, karar verilirken kamu yararını sağlamak ve sanığı topluma kazandırmak ilkelerinin göz önünde bulundurulduğunu dile getirdi. Katip, uyuşturucu suçlarının önüne geçilebilmesi için caydırıcılık ve kamu yararının düşünülerek ceza verilmesi gerektiğini anlattı. Katip, sanığın 8 ay hapis cezasına çarptırıldığına karar verildiğini açıkladı.