Kuzeyde 25, güneyde 58 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 25 pozitif vakaya rastlandığı, 33 kişinin taburcu edildiği açıklandı. Güney Kıbrıs'ta ise son 24 saatte 58 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi.

KKTC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 8 bin 500 test yapıldığını, 24'ü yerel 25 pozitif vakaya rastlandığını, 33 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, “1 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadır. 24 kişi ise yerel vakadır. 16 kişi Lefkoşa, 5 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.” denildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa: Meriç-1, Alayköy-1, K.kaymaklı-2, Gönyeli-3 / Metehan-9.



Girne: Girne Merkez-2, Ozanköy-1,Zeytinlik-1, Karakum-1.Gazimağusa: Ulukışla-1,Sakarya-1.Lefke: Lefke Merkez-1.

Güneyde 43 bini aşkın test

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 58 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi.

Rum yetkililer, 43 bin 38 test yapıldığını, 58 yeni vaka tespit edildiğini ve vaka sayısının 72 bin 515'e ulaştığını belirtti.

Coronavirüs kaynaklı yeni can kaybı olmazken, 27 hastanın durumunun kritik olduğu kaydedildi.