Gerçeğini aratmadı

Türkiye'nin ev sahipliğinde Kuzey Kıbrıs, Azerbaycan ve Katar'ın kara, deniz ve hava kuvvetleri unsurlarının katılımıyla düzenlenen Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı 2021 basın turu, Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığında gerçekleştirildi.

Gerçeğini aratmayan tatbikatta SOLOTÜRK gösteri uçuşu izledi.

Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığında katılımcılara, konferans salonunda verilen brifingin ardından tatbikatta görev alacak helikopterler tanıtıldı.

Katılımcı ülkelerin askeri gözlemcileri ve basın mensupları, Türk Yıldızları'nın 6 uçakla gerçekleştirdiği gösterinin yanı sıra SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşunu izledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ev sahipliğinde 3. Ana Jet Üs Komutanlığı Atış Sahasında yapılan tatbikatta, konvoy koruma, yakın hava desteği, yaralı tahliyesi ve muhabere arama kurtarma kapsamında düşman bölgesinde kalan dost-müttefik personelin kurtarılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirildi.



Bu kapsamda, diğer ülkeler ile çalışabilirlik seviyesini geliştirmek ve iş birliği alanlarını belirlemek üzere yapılan tatbikatta jet uçakları, helikopterler ve kurtarma timleri görev aldı.Gerçek mühimmatın kullanıldığı ve izleyenlerin nefesini kesen tatbikatta, personel kurtarma, yakın hava desteği, dinamik hedefleme, zamana duyarlı hedefleme gibi senaryolar tatbikata dahil edildi.

Hürkuş, ilk kez bir tatbikatta görev aldı

Gerçekleştirilen tatbikat kapsamında senaryo gereği, F-16'lar, Özel Kuvvetler ve JTAC (Personel Kurtarma Timi) tarafından işaretlenen hedefleri vurdu.

Daha sonra havalanan 3 helikopter, yaralı askerleri kurtarmak için alana geldi. Bu esnada bir tatbikata ilk kez katılan Hürkuş Hava Yer Entegrasyon Uçağı, koruma görevini yerine getirdi.

Görevlerin başarıyla tamamlanmasının ardından tatbikata katılan tüm hava unsurları, geçiş töreni yaptı.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2021, 09:57