Yardım yapılacak

Melis Günel

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, Avrupa Birliği’nden (AB) aşı talep ettiklerini söyledi.

Deniz, aşı konusundaki taleplerine, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’den yanıt geldiğini açıkladı.

Turgay Deniz “Borrell bu konuyu takip ettiklerini ve yakın zamanda aşıların bize temin edileceğini söyledi.

Genç nüfustaki işsizliğin arttığına da dikkat çeken Deniz, ayrıca sınır kapılarının bir anca önce açılması gerektiğine de vurgu yaptı.

Sınır kapıları açılmalı

KTTO Başkanı Turgay Deniz, dün tv2020’de Güne Merhaba programına konuk oldu. Deniz, programda önemli açıklamalarda bulundu.

KTTO Başkanı Deniz, geçiş kapılarının açılması meselesinin hayati olduğunu belirterek, “Bir an önce açılmalıdır” dedi.

Deniz, sınır kapılarının açılmasıyla ekonominin canlanacağını dile getirdi.



KTTO Başkanı Deniz, pandemi öncesinde sınır kapılarından geçiş rakamlarının 4 milyona kadar çıktığını vurgulayarak, şunları söyledi:Ülkeye deniz ve havayolu ile gelen kişi sayısı 1 milyon 200’dür. Güney’den yapılan geçişler için bahsettiğim rakamlar ciddi oranlardır. Pandemi döneminde geçişler sıfırlandı. Esnaf için büyük kayıp. Kapıların bir an önce açılması gerekiyor.

İşsizlik arttı

KKTC’deki işsizlik oranlarına da değinen Deniz, işsizlik oranının 2020 yılı sonunda yüzde 10’ları aştığını belirtti. Deniz, pandemi öncesi özel sektörde çalışan 130 bin kişi varken, bu rakamın 80 binlere indiğini söyledi.

Genç işsizlik rakamlarının da ciddi oranda arttığını söyleyen Deniz, “Genç işsizlik oranı 10 puan artarak, yüzde 29’a yükseldi” dedi.

Pandemi döneminde tüm ülkelerin birinci önceliklerinin istihdamın korunması olduğunu kaydeden Deniz, “Çünkü bu devletin sorumluluğudur. Ülkemizde de sosyal sigortalı çalışanların işveren katkı payının devlet tarafından bir yıl süre ile karşılanması kararı bir önceki hükümet döneminde alınmıştı. Ancak UBP-YDP-DP hükümeti döneminde bu uygulama tırpanlandı, Haziran ayında da sona eriyor” şeklinde konuştu.

Deniz, desteğin ile işletmelerin istihdamlarını devam ettirmesi açısından önemini vurguladı.

AB’den yakın zamanda aşı gelecek

Aşılamanın önemine de değinen Deniz, Avrupa Birliği’nden (AB) aşı temini konusundaki taleplerine, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’den yanıt geldiğini açıkladı.

Turgay Deniz “Borrell bu konuyu takip ettiklerini ve yakın zamanda aşıların bize temin edileceğini söyledi. Rum tarafına 550 binlerdeydi ama bize verilen 30 binlerde. Bu konuyu bizde hala takip ediyoruz” şeklinde konuştu.