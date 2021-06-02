Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Anadolu Mahallesi’nde 7 Kasım 2020 tarihinde meydana gelen ve Vietnam uyruklu Man Dung Truong’un ağır yaralandığı bıçaklama olayının sanığı Khac Hau Nguyen hakkındaki yargı süreci tamamlandı.

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 5 yıl hapse mahkûm edildi.

Davanın kararı açıklayan Kıdemli Yargıç Ayşen Toroslu, sanığın 7 Kasım 2020 tarihinde saat 22.30 sıralarında, Gazimağusa’da, bir evde düzenlenen doğum günü partisinin ardından aralarında çıkan kavga sonucunda Vietnam uyruklu Man Dung Truong’yu sokak ortasında, kalp kısmından bıçakladığını anımsattı.



Sanığın aleyhine getirilen suçlamayı kabul ettiğini belirten Toroslu, iddia makamının mahkemeye 18 emare sunduğunu söyledi. Toroslu, sanığın KKTC’de sabıkası olmadığını, 23 Aralık 2020 tarihinden beri hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde bulunduğunu belirtti.

Şiddet suçları arttı

Toroslu, savunma avukatının mahkemeye aktardığı şahadette ise sanığın böylesi bir suçtan mahkeme huzurunda bulunmaktan çok pişman olduğunu, özür dilediğini söylediğini aktardı. Toroslu, Vietnam vatandaşı 29 yaşında 3,5 ve 6 yaşlarında 3 çocuğu olan sanığın polise ilk andan itibaren yardımcı olup emare bıçağın bulunmasını sağladığını açıkladı. Toroslu, sanığın müştekinin tüm hastane masraflarını karşıladığını, müştekinin de şikâyetinden vazgeçtiğine değindi.

Sanığın, ağır yaralama gibi ciddi bir suç işlediğini belirten Toroslu, bu suçun mahkemeler tarafından hafife alınamaz ve hoş görülemez suç türü olduğunu vurguladı. Şiddete yönelik suçların yaygınlaştığına dikkat çeken Toroslu, bu tür suçların toplumda büyük huzursuzluğa neden olduğuna dikkat çekti. Kamu yararı gereği sanığa hapislik dışında bir ceza verilmesinin mümkün olamayacağını belirten Toroslu, sanığı 5 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.