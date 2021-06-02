Eylem şekli değişti

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’da önceki gün araçlı eylem başlatan Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği dün de önemli yolları kapatıp, trafiği kilitledi.

Hükümetten, sorunlarına kalıcı çözüm bulunmasını isteyen üreticiler, bir sonuç elde edemeyince eylemin şeklini değiştirmeye başladı.

Cumhuriyet Meclisi önünde başlayan eylem daha sonra Özgürlük Anıtı’nın bulunduğu çemberde devam etti.

Burada oturma eylemi gerçekleştiren üreticiler, trafik akışını kapattı.

Eylemciler bir süre sonra yeniden meclis önüne döndü. Trafiğin durdurulmasına sinirlenen sürücüler, araçlarının kornalarını çalarak eylemcileri protesto etti.

Trafik kilitlendi

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’in önceki gün başlattığı araçlı eylem sürüyor.

Eylemciler dün ilk olarak Meclis önünde toplantı.



Cumhuriyet Meclisi önünde devam eden araçlı eylemden dolayı Lefkoşa trafiği de kilitlenme noktasına geldi.Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, Başbakan, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı ve Maliye Bakanı ile dün görüşmeler yaptıklarını ancak uzlaşıya varamadıklarını, üreticinin artık sıkıntılardan bıktığını ve "bazılarının hayvanlarını Kıbrıs Cumhuriyeti’ne kaydettirdiğini" söyledi.“Artık yolun sonuna geldik, Covid-19’a rağmen her türlü özveriyi gösterdik ama halkın, sektörün sesi olarak buraya geldik” diyen Naimoğulları, üreticinin mevcut siyasetten hükümetten beklentisinin kalmadığını kaydetti.

Oturma eylemi yapıldı

Eylemciler bir süre sonra araçlarıyla Özgürlük Anıtı’nın bulunduğu Maliye Bakanlığı yanındaki çembere gitmek için harekete geçti. Polisin yolu kapatması nedeniyle tarım araçlarıyla çembere gidemeyen eylemciler yaya olarak Özgürlük Anıtı çemberine giderek burada oturma eylemi gerçekleştirdi.

Özgürlük Anıtı çemberinde bir süre oturma eylemi gerçekleştiren hayvan üreticileri ve çiftçiler tekrar meclis önüne geçti ve burada eylemlerine devam etti.

Uzun süre buradaki bekleyiş sakin bir şekilde devam ederken eylemcilerden birinin meclis avlusuna girmesi ile hareketli anlar yaşandı.

Meclis avlusuna atlayan bir eylemci polis kontrolü ile dışarıya çıkarıldı.

Naimoğluları kapıyı zorladı

Eylem devam ederken Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları, traktöre binerek meclisin kapısına dayandı. Polis gerekli önlemleri aldı ve kapıyı kırma girişiminden vazgeçildi.

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri birliği Pazartesi günü başlattıkları eylemlerine bugün de devam edecek.