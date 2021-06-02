Dosyası kabarık

Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda eroin türü uyuşturucu maddeyle yakalanan Erkan Yeşilyayla hakkındaki dava dün karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde 80 gram eroin ithal ve tasarrufu suçundan yargılanan sanık 4 yıl hapse mahkûm edildi.

Sanığın benzer suçlardan sabıkası olduğu, ayrıca askıda davaları bulunduğu belirtildi.

Kararda operasyonun 21 Kasım 2020 tarihinde, saat 20.30 sıralarında Erkan Yeşilyalya’nın Hamitköy’deki ikametgâhında yapıldığı belirtildi. Sanığın evinde yapılan aramada pembe renk poşetlere sarılı toplamda 76 gram 695 miligram ağırlığında eroin türü uyuşturucu madde bulunduğu hatırlatıldı.

Sanık aleyhine 100 gram ağırlığında eroin ithali, alma ve tasarrufu suçlarından dava getirildiği kaydedildi.

Kararı okuyan Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip, uyuşturucu suçlarının ciddi ve vahim suçlar olduğunu belirtti.



Ülkemizde de uyuşturucu kullanımının yaygınlık kazandığını dile getiren Kâtip, bu durumun toplumda endişe ve korku yarattığını ifade etti.Katip, sanıkların cezalarına karar verilirken suçun işleniş şeklinin, nevi ve mahiyetinin, uyuşturucu miktarının göz önünde bulundurulması gerektiğine işaret etti.Kâtip, sanığın 100 gram ağırlığındaki eroini ithal ve tasarrufu etmesini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti.Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip, kamu menfaati göz önünde tutularak, caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti.Sanığın benzer suçlardan sabıkası ve askıda davası olduğunu da kaydeden Katip, oybirliği ile 4 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.