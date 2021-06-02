DSÖ ‘Sinovac’ aşısına onay verdi

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, üretildiği tesislerde yapılan denetimler de dahil Sinovac aşısına yönelik örgütün yaptığı değerlendirmenin tamamlandığı belirtildi.

"DSÖ Sinovac-CoronaVac Covid-19 aşısını acil kullanım için onayladı" denilen açıklamada, böylelikle, bu aşıyı kullanan ülkelere ve diğer paydaşlara Sinovac aşısının etkinliği ve üretimi için uluslararası standartları karşıladığına dair güvence verildiği vurgulandı.

Açıklamada, Sinovac'ın inaktif bir aşı olduğu ve kolayca depolanması nedeniyle çok kolayca uygulanabildiğinin altı çizildi.

DSÖ'ye Covid-19 aşılarının kullanımı konusunda danışmanlık yapan Stratejik Uzmanlar Danışma Grubunun (SAGE) da Sinovac'a yönelik araştırmalarını tamamladığı aktarılan açıklamada, "Mevcut kanıtlara dayanarak, DSÖ bu aşının 18 yaş ve üstü yetişkinlerde iki ila dört hafta arayla iki dozluk bir programda kullanılmasını önermektedir." ifadesi kullanıldı.

DSÖ, aşı için üst yaş sınırı önermedi.

Hastaneye yatışları yüzde 100 önlüyor



Sinovac aşısının etkinliğine ilişkin sonuçların da paylaşıldığı açıklamada, aşılananların yüzde 51'inde semptomatik hastalıkların önlediği kaydedildi.Açıklamada, araştırma yapılan Sinovac aşısı olan kişilerin yüzde 100'ünde ağır vakaların ve hastaneye yatışların önlendiği vurgulandı.

Brezilya'da ölümler azaldı

Brezilya'nın Serrana kasabasında, yetişkinlere Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac aşısının uygulanmasının ardından, virüs kaynaklı ölümlerin yüzde 95, hastanede tedavi görenlerin sayısının yüzde 86 ve hastalığı belirtili atlatanların oranının yüzde 80 düştüğü bildirildi. Brezilya'da Sao Paulo eyaletine bağlı biyolojik araştırmalar yapan Butantan Enstitüsü, yaklaşık 45 bin nüfuslu Serrana kasabasında, yetişkinlere CoronaVac aşısının uygulandığı "S Projesi"nin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Serrana'daki yetişkinlerin yüzde 95'ine (yaklaşık 27 bin kişi) şubat, mart ve nisan aylarında CoronaVac aşısının iki dozu da uygulandı. Aşılama sonrasında, önceki döneme oranla Covid-19 kaynaklı ölüm yüzde 95, hastanede tedavi görme yüzde 86 ve hastalığı belirtili atlatanlar yüzde 80 azaldı.

