Kıbrıs bunu da gördü

Suna ERDEN

Lefkoşa’da meydana gelen olayda kendisine borcu olan şahsı zorla araca bindirerek kaçırdığı iddia edilen Parjey Khan şikayet üzerine gözaltına alındı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının Jony Sneık’i henüz tespit edilemeyen bir araca zorla koyup Gazimağusa’ya götürdüğü aktarıldı.



Soruşturmayı yapan polis, zanlı Parjev Khan’ın zorla insan kaçırma ve KKTC’de izinsiz ikamet etmek suçlarından dolayı gözaltına alındığını söyledi. Polis, 31 Mayıs 2021 tarihinde saat 11.00 sıralarında Lefkoşa’da yaşanan olayda zanlının Tanzimat Sokak üzerinde kendisine olan borcu ödemediği gerekçesiyle Jony Sneık’i henüz tespit edilemeyen bir araca zorla koyup Gazimağusa’ya götürdüğünü anlattı.Polis, şikayet üzerine zanlının tutuklandığını, hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis memuru, ayrıca zanlının 14 Şubat 2020 tarihinden beri KKTC’de kaçak yaşadığının tespit edildiğini ifade etti.Polis, soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.