Kuzeyde 67, Güneyde 822 yeni vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 67, Güney Kıbrıs’ta 822 yeni vaka belirlenirken, 3 kişi hayatını kaybetti.

Kuzeyde dün 102 kişiyle rekor taburcu yaşandı.

KKTC’de son 24 saatte 7 bin 625 test yapıldı, 55'i yerel 67 pozitif vakaya rastlandı, 102 kişi taburcu edildi. En çok vaka 23 kişi ile Lefkoşa bölgesinde saptandı. Dün saptanan pozitif vakalardan 2’sinin hava yolu ile ülkeye geldiği, 10 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları açıklandı. 55 kişinin ise yerel vaka olduğu kaydedildi. Yerel vakalardan 23’ünün Lefkoşa, 13’ünün Gazimağusa, 18’inin Girne, birinin ise İskele bölgesinden olduğu belirtildi. Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa Merkez-1, Gönyeli-2, Köşklüçiftlik-1, Metehan-1, K. Kaymaklı-4, Yılmazköy-1, Surlariçi-7, Marmara-1, Hamitköy-2, Kızılbaş-1, Taşkınköy-2.

Girne Merkez- 10, Edremit-3, Çatalköy-2, Dikmen-1, Ozanköy-2.

Gazimağusa Merkez-10, Sakarya-1/ Gülseren-2.

İskele -Yenierenköy-1.

Tedavisi devam eden vaka sayısı 732

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, KKTC’de Coronavirüs vakalarının görülmeye başlandığı 10 Mart 2020’den bu yana toplam 891 bin 433 test yapıldı, vaka sayısı da 5 bin 583’e ulaştı. Bugüne kadar Covid-19’a yakalanıp iyileşenlerin sayısı 4 bin 822.



Covid-19 tedavisi devam eden vaka sayısı ise 732. Tedavisi devam edenlerin 106’sı Pandemi Merkezi’nde, 622’si ise pandemi otellerinde takip ediliyor. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 4.Bugüne kadar Covid-19 nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti.Güvende Kal uygulamasıyla son 24 saat içerisinde 62 kişiye daha elektronik bileklik takıldı, 223 kişinin de takibi sonlandırıldı.Güvende Kal uygulamasındaki genel tabloya göre, toplamda takip edilen bileklik sayısı 544 iken, takibi sonlandırılan bileklik sayısı ise 244.

Güney Kıbrıs'ta 822 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan toplam 59 bin 766 test sonucunda 822 yeni vaka belirlenirken, Covid-19'dan 3 kişinin öldüğü açıklandı.

Rum haber kaynaklarına göre; toplam vaka sayısı 57 bin 81, toplam ölü sayısı 294'e yükseldi.

Tedavi altındaki 68 hastanın durumunun kritik olduğu belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin 58 ve 82 yaşlarındaki iki erkek ve 64 yaşında bir kadın olduğu ve hiçbirinin aşılanmadığı kaydedildi.