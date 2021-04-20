616 araç sürücüsü trafik suçu işledi

KKTC’de geçtiğimiz hafta toplam 43 trafik kazası meydana geldi, 13 kişi yaralandı, suç işleyen 616 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Sürat limitini aşanlar, rapor edilenlerde ilk sırayı aldı. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 12 Nisan-18 Nisan tarihleri arasında KKTC’de toplam 43 trafik kazası meydana geldi. Kazalardan 12’si yaralanmayla, 31’i hasarla sonuçlandı. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 13 kişi yaralandı.



Süratli araç kullanmak 14 kazayla, kaza sebeplerinde ilk sırada yer alırken, bunu 11 kazayla dikkatsiz sürüş, 8 kazayla kavşakta durmama, 4 kazayla yakın takip izledi. Diğer etkenlerle de 6 trafik kazası kayda geçti.Kazalarda toplam hasar miktarı 443 bin 500 TL olurken, kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle:“Lefkoşa: 22, Mağusa: 11, Girne: 9, Güzelyurt: 1”4 bin 447 araç sürücüsü kontrol edildi…

En çok işlenen suç sürat

Aynı tarihler arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde ise toplam 4 bin 477 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 616 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. Sürat cezalar arasında ilk sırada yer alırken, suçların dağılımı şu şekilde:“Sürat (186), seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmak (101), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (64), trafik levha ve işaretlerine uymamak (53), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (20), muayenesiz araç kullanmak (19), dikkatsiz sürüş (18), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (13), tehlikeli sürüş (7), alkollü araç kullanmak (6), trafik ışıklarına uymamak (1), tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak (1), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (1) ve 126 diğer trafik suçları.”