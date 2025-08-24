Çile çekiyoruz

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Bölgesi’nin araçlı geçiş noktası olan Beyarmudu Sınır Kapısı’nda dün uzun araç kuyrukları oluştu. Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısı’nda sık sık yaşanan manzarayı aratmayan uzun araç kuyruğu sürücüleri isyan ettirdi. Güneye geçmek isteyen çok sayıda vatan-daş saatlerce beklemek zorunda kaldı. Bazı yolcular ise havalimanına zamanında yetişmekte güçlük çekti.

Taksiciler, yaşanan gecikmelerin özellikle havalimanına yetişecek yolcular için ciddi sorun oluş-turduğunu vurguladı. “Yeter artık, Larnaka Havalimanı’na gidecek yolcumuzu üç saat yerine beş saat önce almak zorunda kalıyoruz. Buradaki kuyruk nedeniyle uçağa yetişmemiz neredeyse imkânsız” şeklinde konuşan taksiciler, kapılarda kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini dile getir-di.

Vatandaşlar ise yıllardır herhangi bir önlem alınmadığını, kontrol kabinlerinin artırılmadığını ve personel sayısının yetersiz olduğunu ifade etti. Vatandaşlar, Beyarmudu ve Metehan Sınır Kapı-sı’nda yaşanan yoğunluğun özellikle yaz sezonu ve tatil dönemlerinde daha da arttığını belirte-rek, geçiş noktalarında teknolojik çözümler ve ek personel ile kapasitenin artırılmasını talep etti.