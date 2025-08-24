Kararsızlar çoğunlukta

Ömer KADİROĞLU

Yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi vatandaşlar, eskisi kadar heyecanlı olmadıklarını belirtiyor. Sokakta görüşlerine başvurduğumuz halk, adaylardan beklentilerini dile getirirken, genel bir karamsarlık ve umutsuzluk dikkat çekiyor. Ekonomi, Kıbrıs sorunu ve halkın günlük yaşamındaki sorunlar, vatandaşların en çok öne çıkardığı talepler arasında yer alıyor.

Öne çıkan görüşlerde; bazı vatandaşlar Türkiye ile uyumlu bir lider beklentisini vurgularken, bazıları ise Cumhurbaşkanı’ndan artık somut adımlar atmasını ve halkın hayatını iyileştirmesini talep ediyor.

Ne dediler…?

Erol Çalıkuşu

“Cumhurbaşkanı adaylarından beklentim, ülkede artan suç oranları ve 1974 yılından bu yana her geçen gün kötü duruma düşen ekonomiyi de düzeltmesidir. Seçilecek olan Cumhurbaşkanından kendi görevlerini yerine getirmesinin yanı sıra ülkede üretilen ürünlerin dış piyasaya pazarlanmasında önemli rol oynamasını bekliyoruz. İhracat konusunda çalışması ve ülke esnafına pazar kapıları açmasını talep ediyoruz. Patates, süt ürünleri, narenciye ve daha birçok alanda dışa açılmada görev almasını istyoruz.”

Reşat Yediyıldız

“Cumhurbaşkanı seçilecek olan kişiden beklentimiz çoktur; ancak bu memleket değişmez. Her alanda çalışma yapmasını istiyoruz çünkü maddi ve manevi her şeyde geri gittik. Ben hayvancıyım ve hayvanlarımı satamazken dışarıdan et getirilmesini kabul edemem. Seçilecek olan Cumhurbaşkanından beklentimiz, halka daha güzel bir hayat sunmasıdır. Kıbrıs sorunu konusunda değişen bir şey olacağını düşünmüyorum çünkü Türkiye ne derse bu ülkede o olur. Bir anlaşma olacağına inancım yoktur.”

Mehmet Küçük

“1963 yıllarını hatırlayan bir Kıbrıslı Türküm ve Tufan hocayı da Ersin Tatar’ı da seviyorum. Bizim dümenimiz anavatandır. Kim isterse görece geçsin, anavatandan soruluruz ve onun esintisi ile yaşıyoruz. Seçilecek olan Cumhurbaşkanından beklentimiz, Türkiye ile uyum içinde olması ve Türkiye ne derse onu yapmasıdır.”

Ozan Pelik

“Adayların hepsi de bizim insanımız; ancak başa kim geçerse geçsin bir sonuç alamayız. Türkiye ne derse bu ülkede o olur. Beni de oraya koysalar, ben de Türkiye’nin dediklerini yaptıktan sonra o görevi yürütürüm. O makama gelecek olan ismin bir önemi yoktur bence. Seçilecek olan Cumhurbaşkanını, Türkiye’nin sözünden çıkarsa aybaşı kimse maaş alamaz diye düşünüyorum. Bunca zaman bir şey değişmedi; bundan sonra da değişeceğine inancım yoktur.”

Adem Can

“Cumhurbaşkanı adaylarından hiçbir beklentim yok çünkü bunca zaman hepsi söylediklerini konuşmalarda bıraktılar. Kendi başına kimsenin bir şey yapacağı yok bu ülkede. Hangisi gelirse gelsin, değişen bir şey olmadı ve olmayacaktır. Cumhurbaşkanlığı görevine seçilecek olan kişinin bu ülkeyi düzeltmesi lazım. Yıl 2025 ve biz elektrik yok diye bu ülkede sıkıntılar yaşıyoruz. Bunca zaman değişen bir şey olmadı; bundan sonra da 5 yıl daha değişen bir şey olmayacak.”

Ali Takımcılar

“Cumhurbaşkanı olarak ben ulusalcıyım ve Ersin Tatar’ı destekleyeceğim. Yeni dönemde Ersin Tatar’dan bir beklentim yoktur. Yollarımız iyi, her şeyimiz iyidir. Ekonomi kötüdür, evet; ama ekonomi bütün dünyada aynıdır. Yeni dönemde Ersin Tatar’dan bir beklentim yoktur. Ersin Tatar Cumhurbaşkanı olsun, bize yeter; biz kendi işimizi kendimiz yaparız.”

Ahmet Alioğlu

“Cumhurbaşkanı adaylarından beklentim, seçilecek olan adayın Kıbrıs sorunu ile ilgili masaya dönmesi ve Kıbrıs sorununun çözülmesi için çalışmasıdır. Bu da ancak Tufan Erhürman ile olur. Masadan kaçmakla bir şey elde edilmeyeceğini bu dönemde anladık. Seçilecek olan Cumhurbaşkanının, yeni dönemde toplumdan kopuk olmaması ve kendi toplumunun çıkarları doğrultusunda mücadele etmesi gerekir.”

Kamil Sakallızade

“Cumhurbaşkanından bugüne kadar pek bir beklenti içinde olmadık; ancak adam gibi bir lider istiyoruz. Bir tane iyi bir lider olsun, eskiler gibi. Denktaş gibi, mesela ki bizleri BM’de savunan ve haklarımızı koruyan pozisyondaydı. Denktaş’ın vasfında bir lider istiyoruz. Kıbrıs Türk halkının haklarını savunacak ve geriye dönük özlük haklarını kazandıracak bir lider istiyoruz. Seçilecek olan Cumhurbaşkanının cumhurbaşkanı görev ve tanımlarını yerine getirmesi gerekiyor.”