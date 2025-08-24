İşlemler kolaylaşacak

E-Devlet Mobil Uygulaması Lansmanı, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da katılımıyla Cumhurbaşkanlığı’nda yapıldı. Vatandaşlar hizmete girecek e-Devlet Mobil Uygulaması üzerinden doktor randevusu alabilecek, vergi ve fatura işlemlerinin takibi ile ödemesini yapabilecek, sosyal güvenlik ve emeklilik işlemlerine erişebilecek. Doğum ve ölüm belgelerine uygulama ile erişilebilecek vatandaşlar belge doğrulama işlemlerini daha hızlı bir şekilde yapabilecek; seçmen kütüğü bilgilerini sorgulayabilecek. Askerlik durumu, sevk ve erteleme ile ilgili bilgilere de uygulama sayesinde pratik şekilde bakabilecek vatandaşlar, araç seferberlik bilgilerini de öğrenebilecek, e-Öğrenme sertifika programları ile eğitimlere erişebilecek.

Uygulama sayesinde akıllı telefonlardan, Merkez Bankası Risk Raporu Sorgulaması yapılarak, kredi limitlerini ve borç bilgilerini içeren kişiye özel raporlar da oluşturulabilecek. Sağlık kayıtlarına erişim, nüfus işlemleri ve çocukların eğitim hayatının takibi de mobil uygulamaya eklenmesi beklenen hizmetler arasında.

KKTC e-Devlet Kapısı’nda web üzerinden erişilebilir 56 hizmet yer alırken, mobil uygulama 19 hizmetle başlayacak. Kullanıcı yorumları ve eleştirilerine göre geliştirilecek uygulamada, kısa süre içinde daha çok hizmet sunulması hedefleniyor.

Tanıtıma kimler katıldı

Lansmana Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve bürokratlar katıldı.

İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu ile başlayan lansman, KKTC e-Devlet Mobil Uygulaması Tanıtım Videosu’nun gösterimi ile devam etti. Ardından, açılış konuşmaları yapıldı. Bu çerçevede, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel ve Türksat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay konuştu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kendisi 2012 yılında Maliye Bakanı iken bugünün temellerinin atıldığını söyledi. e-Devlet projesinin tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Tatar, emeği geçenlere teşekkür etti.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşmasına, KKTC e-Devlet Kapısı Mobil Uygulaması Lansmanı vesilesiyle Lefkoşa’da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Dijitalleşen KKTC yolunda işbirliği içinde hayata geçirdiğimiz bu uygulamanın hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.

Türksat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Kıbrıs’taki dijital dönüşüm serüveninin Türkiye’deki ile yakın zamanda başladığını belirterek, KKTC’deki bu çalışmaların önemli bir aşamaya geldiğini kaydetti.

*****

Başbakan Üstel, Türkiye ile imzalanan mali protokolleri sayesinde 40 milyarlık bir kaynağın KKTC’ye aktarıldığını söyledi

‘Projeler hayat buldu’

Başbakan Ünal Üstel, son iki yılda imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği protokollerinden bahsederek, yaklaşık 40 milyarlık bir kaynağın ihtiyaç duyulan projelere sağlandığını aktardı. E-Devlet Mobil Uygulaması Lansmanı’na konuşan Üstel, sağlıkta, ulaştırmada, tarımda, turizmde, eğitimde ve diğer alanlarda yürütülen projelerden bahsetti. Üstel, “Yıllardır bekleyen projeleri hayata geçirdik.” dedi.

Eğitimde iki sene içerisinde 40 yeni okul yapıldığını, 40 okulda ise güçlendirme çalışmaları yapıldığını aktaran Üstel, gençler ve kadınlara yönelik yürütülen çalışmalara değindi.

Türk Telekom ile bir protokol imzaladıklarını ve her evin fiber optik ile buluşturulacağını aktaran Üstel, ülkenin bir bilişim adası olma yolunda hızla ilerlediğini vurguladı.

“Yaptığımız reformlarla ülkenin önünü açtık.” diyen Üstel, herkesi içine alan bir kalkınma anlayışı ile yol aldıklarını söyledi.

Dijitalleşmenin önemine vurgu yapan Üstel, e-Devlet’in çağdaş devlet yapısının da simgesi olacağını kaydetti. Bu konuda KKTC’ye katkı koyan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Cevdet Yılmaz’a ve diğer yetkililere teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2025, 01:28