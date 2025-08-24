30 yıldır atıl durumda

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Çayırova’da, 90’lı yıllarda polis karakolu olarak kullanılan binanın şimdiki durumu içler acısı. KKTC’de 90’lı yıllarda, diğer köylerde olduğu gibi Çayırova’da da bulunan köy karakolu, polis merkezlerinin kurulmasıyla kapandı ve 30 yıla yakın süredir bina adeta kaderine terk edildi.

Diyalog muhabirine ulaşan Çayıroca köyü sakinleri, köyün girişinde bulunan binanın, 30 yıla yakın süredir kullanılmadığını ve bakımının dahi yapılmadığını söyledi. Binanın şimdilerde kuş ve böceklere ev sahipliği yaptığını belirten köy sakinleri, kuru otların insan boyunu aştığını belirtti. Bölge sakinleri, “bu görüntü köyümüze yakışmıyor, ya bu binayı başka amaç için kullansınlar, ya da kullanım amaçlı başka birine versinler, çok yazık” şeklinde konuştu.

