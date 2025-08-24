310 kişiye ceza yazıldı

Hüseyin ÇİÇEK

Ülke genelinde önceki gece gerçekleştirilen kapsamlı trafik denetimlerinde, bir araç sürücüsü tutuklanırken, 34 araç trafikten men edildi ve 310 sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden dolayı ceza uygulandı.

Polis yetkililerinin verdiği bilgilere göre, denetimlerde toplam bin 814 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimler sırasında çeşitli ihlaller tespit edildi. Bu kapsamda 124 sürücü yasal hız sınırını aşmak, 22 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 45 sürücü trafik ışıklarına uymamak, 6 sürücü sigortasız araç kullanmak, 4 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak ve 9 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak suçlarından rapor edildi.

Ayrıca, 3 sürücü muayenesiz araç kullanmak, 7 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 90 sürücü de diğer trafik ihlalleri nedeniyle ceza aldı.

Polis yetkilileri, denetimlerin sürücüleri kurallara uymaya teşvik etmek ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla düzenli olarak devam edeceğini vurguladı.

Rapor edilen trafik suçları

Süratli araç kullanmak: 124

Alkollü içki tesiri altında araç kullanmak: 22

Trafik ışıklarına uymamak: 45

Sigortasız araç kullanmak: 6

Sürüş esnasında cep telefonu kullanmak: 4

Emniyet kemeri takmadan araç kullanmak: 9

Muayenesiz araç kullanmak: 3

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 7

Diğer trafik suçları: 90.

