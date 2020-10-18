Lefkoşa’da  ilginç kaza

Onur ULAĞ

Başkent Lefkoşa’da dün akşam saatlerinde meydana gelen ilginç kazada, alkollü olduğu öne sürülen ve direksiyon hakimiyetini kaybeden 66 yaşındaki sürücü, Şht Ahmet Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Saruhan Trading isimli iş yerinin vitrin camına çarptıktan sonra durabildi. Maddi hasarla atlatılan kazada ciddi bir yaralanmanın olmaması yüreklere su serpti.

Elde edilen bilgilere göre, Lefkoşa Şht Ahmet Ruso Caddesi üzerinde dün saat 18.00 sıralarında KS 847 plakalı aracıyla 82 promil alkol tesiri altında seyreden İrfan Çamlı (E-66), direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refüje çarparak karşı şeride geçtikten sonra yol kenarında bulunan Saruhan Trading isimli iş yerinin vitrin camına aracıyla çarptıktan sonra durabildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

