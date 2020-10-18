Öfke dorukta

Rum Komünist AKEL ile Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Sol Grubu’nun Maraş konulu bir panel düzenlediği haber verildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu panelde yaptığı konuşmada “Türkiye’nin, Crans Montana’nın akabindeki uzun süreli çıkmazın meydana getirdiği olumsuz ortamda, saldırganlığını artırdığını ve yeni bölücü oldubittiler meydana getirmeye çalıştığını” iddia etti.

Kiprianu, Maraş konusundaki bilindik söylemlerini yinelediği konuşmasında, “Türkiye’nin Maraş’taki eyleminin yasadışı olduğunu ve kınanması gerektiğini” de ileri sürdü.

Rum Dışişleri eski Bakanı Yoannis Kasulidis de panelde yaptığı konuşmada müzakerelerin yeniden başlamasının ve Kıbrıs sorununun çözümünün kapalı bölge Maraş’ın yerleşime açılmasının engellenmesi ve buna ilişkin kararın bir kenara konmasının en esaslı yolu olduğunu ileri sürdü.

Göçmenler tepkili

Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu da panelde söz alarak, “Maraş kökenlilerde bugünlerde şok, kızgınlık ve öfke duygularının hakim olduğunu” söyledi.

Almanya Parlamentosu Sol Parti Grup Temsilcisi Sevim Dağdelen de konuşmasında, Maraş’ın sahil şeridinin açılması kararından ötürü Türkiye’ye eleştirilerde bulundu.

Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Sol Grubu başkanı da panelde yayımlanan video mesajında, “Maraş’ın kapalı bölgesindeki bu müdahalenin BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarının bariz ihlalini teşkil ettiğini” iddia etti.