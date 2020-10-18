Güney Kıbrıs’ta vaka sayısı 202’ye ulaştı

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içinde yapılan 4 bin 966 test sonucunda 202 yeni Covid-19 vakası daha tespit edildi.

Dün bir gündeki rekor sayıdaki vakaya ulaşıldı ve toplam vaka sayısı da 2 bin 581'e yükseldi.

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, son günlerde artan vakalara karşı önlemlere sıkı sıkıya uyulması için alarma geçti.

Pandemiyle ilgili yeni tedbirler

Güney Kıbrıs’ta koronavirüs vakalarında son günlerde yaşanan rekor artış, yeni tedbirler alınmasını da beraberinde getirdi.

Konuyla ilgili olarak dün Rum Başkanlık Sarayı’nda epidemiyoloji grubuyla yapılan toplantıda, Lefkoşa ve Limasol için geçerli olan önlemlerin genelde uygulanması kararlaştırıldı. Buna göre, ülke genelinde 10 kişiden fazla insanın bir araya gelemeyecek, spor etkinlikleri seyircisiz yapılacak ve yeme-içme yerlerinin iç mekanında 75, dış mekanında ise 150 kişiden fazla insan bulunamayacak.

Vakaların yoğun olarak görüldüğü Limasol’da ise 26 Ekim’e kadar yeme-içme alanlarının akşam 22.30’a kadar açık kalması ve 23.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkmaktan kaçınılması kararı alındı.

Tavsiye niteliğindeki bu kararlara uyulmaması halinde daha katı tedbirlerin gündeme gelmesi öngörülüyor. Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannu ise açıklamasında, vatandaşlara önlemlere ve ilgili protokollere uyma çağrısında bulunarak, virüsün ülkede yayılmasının azalmaması halinde, daha fazla önlem alınmasının ihtimal dahilinde olduğunu vurguladı.

Hangi tedbirler alındı?

Güney Kıbrıs’ın tamamında yarından itibaren 15 gün boyunca geçerli olacak önlemler şunlardır:

1. 10 kişiden fazla insanın bir araya gelmeyecek.

2. Spor etkinlikleri seyircisiz yapılacak.

3. Yeme-içme yerlerinin iç mekanında en fazla 75, dış mekanında ise maksimum 150 kişi bulunabilecek.

4. Tiyatro ve sinema salonları yüzde 50 doldurulacak.

5. Düğün ve vaftiz törenlerindeki kutlama ve kokteylleri yasaklanırken, en fazla 350 kişinin katılımıyla yalnızca öğle veya akşam yemeğinde bir arada bulunmalarına izin verilecek.

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2020, 04:35