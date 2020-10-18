KKTC'de Coronavirüs vakalarının görülmeye başlandığı mart ayından beri 5'inci can kaybının yaşandığı dün, 7 de yeni vaka saptandı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte bin 537 test yapıldığını; 7 pozitif vakaya rastlandığını, yoğun bakımda tedavi gören bir kişinin hayatını kaybettiğini, tedavisi tamamlanan 5 kişinin ise taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde Coronavirüs tedavisi gören 79 yaşındaki Aziz Çavlin'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3'ünün hava yolu, 3'ünün deniz yolu ile ülkeye geldiğini, bir kişinin ise yerel vaka olduğunu ve temaslı takiplerinin yapıldığını bildirdi.

Gönül rahatlığı ile oy kullanılabilir

Bakan Pilli, bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turuyla ilgili halka çağrıda bulunarak ülke genelinde oy kullanılacak tüm sandıklarda gerekli sağlık koşullarının sağlandığını, tüm seçmenlerin gönül rahatlığı ile yurttaşlık görevini yerine getirebileceğini vurguladı.

Toplam vaka 836'ya yükseldi

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, KKTC'de yapılan bin 537 testle toplam test sayısı 198 bin 604'e, 7 yeni vakayla toplam vaka sayısı 836'ya yükseldi.

Teşhis konulan hastalardan iyileşip taburcu edilenler 782'ye ulaşırken tedavisi halen devam eden 39'u pandemi otellerinde, 10'u da pandemi merkezinde toplam 49 hasta bulunuyor.

Yoğun bakımdaki bir hastanın hayatını kaybetmesiyle yoğun bakımda tedavi gören hasta bulunmuyor.

79 yaşındaki Aziz Çavlin hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde Coronavirüs tedavisi gören 79 yaşındaki Aziz Çavlin'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Pilli, 12 günden bu yana yoğun bakımda tedavi gören Aziz Çavlin'in, daha önce bypass ameliyatı geçirdiğini, kalp pili bulunduğunu, kalp yetmezliği, hipertansiyon, diyabet hastalığı gibi kronik hastalıklar taşıdığını belirtti.

Pilli, merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek “Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

KKTC’de Coronavirüs’ten hayatını kaybeden kişi sayısı 5 oldu.

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2020, 04:31