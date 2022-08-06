Lefkoşa’da yakalandı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da bir eve girdikten sonra ev sahibi tarafından fark edilerek polise şikayet edilen 17 yaşındaki H.S’nin, ülkeye bir tır dorsesi arkasında kaçak olarak girdiği belirlendi. Zanlının evini arayan polis, 100 bin TL’ye yakın bir paranın yanı sıra, pense, demir kesme makinesi ve cam kesmede kullanılan bir aletler tespit etti.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Ortunç Özbaylı, 26 Temmuz 2022 tarihinde saat 03.30 raddelerinde Lefkoşa'da, A.O isimli şahsın, telefoniyen Lefkoşa Adli Şubeyi aradığını ve evine hırsız girdiğini bildirdiğini söyledi. Olay mahalline gidildiğini ve zanlının Lütfi Biberoğlu Sokak üzerinde şüpheli bir vaziyette yol kenarında yürüdüğü bir sırada tespit edildiğini anlatan polis, üstü aranan zanlıda, sirkat ettiğine inanılan 2 bin 240 TL ve 605 Euro nakit para bulunduğunu açıkladı.

Evinde bulunanlar şok etkisi yarattı

Polis, zanlının evinde yapılan aramada 860 sterlin, 17 bin TL nakit para, 1 adet pense, demir kesme makinesi, cam kesmede kullanılan bir alet, altın kol saati ve 5 taş yüzüğün bulunarak emare alındığını açıkladı.

Baska bir evden para ve altın çaldı

Polis, zanlının yine bir eve girip, 2 bin 500 TL, 500 Euro, altın kol saati ve 58 bin 800 TL değerinde olan ziynet eşyalarını çaldığını belirtti. Polis, meselenin tahkikatının, yapılan muhaceret kontrolünde ülkeye girişinin olamadığının görüldüğünü ve bu hususla da kendisinden izahat istediğinde ülkeye Girne Turizm Limanı’ndan bir tır dorsesi arkasında girdiğini beyan ettiğini anlattı.

Polis, zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki edeceğinin aşikâr olduğundan zanlının 3 gün süre poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.