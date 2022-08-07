İskele hareketlendi

İskele Belediyesi 3. Deniz Festivali önceki akşam başladı. İskele Belediyesi Halk Plajı’nda tüm etkinlik ve konserlerin ücretsiz gerçekleşeceği festival bugün sona erecek. Ülkemiz ve konuk ekiplerin dans gösterileriyle başlayan festival, Fikri Karayel konseri ile devam etti. 7’den 70’e çok sayıda kişinin ilgi gösterdiği festival, Babutsa Büfe önünden başlayan yürüyüşüyle start aldı.

Festivalde, ülkemizden; İskele Belediyesi Yıldızlar Halk Dansları Topluluğu ve Yarköy Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Kıbrıs’ın Efeleri Zeybek Grubu ile konuk ekipler; Meksika, Bulgaristan, Macaristan ve Romanya’nın dans gösterileri ile büyük ilgi gördü. Yöresel kıyafetlerin ayrı bir renk kattığı festivalin önceki akşamki açılışında ülkemiz şarkıcılarından Fikri Karayel konser verdi. Halkın yoğun ilgi gösterdiği konserde Karayel, sevilen şarkılarını seslendirdi.