Doğa yaralarını sarıyor

Mersinlik-Tatlısu bölgesi arasındaki ormanlık alanda çıkan ve 5 gün süren yangında zarar gören yeşil alanlar yenilenmeye başladı. Yangın sonucu siyah örtü ile kaplanan doğa kendini yeniliyor.

Yanmış ağaçlar köklerinden yeniden doğarken, birçok noktada filizlenen yeşillikler dikkat çekti.

Mersinlik-Tatlısu bölgesi arasındaki alanda 21 Haziran 2022 tarihinde yangın çıkmıştı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilmişti. Mersinlik, Ağıllar, Ardahan ve Topçuköy köylerinde etkili olan yangında yaklaşık 20 bin dönümlük yeşil alan tahrip olmuştu.

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Erşen Esengöl

hayatını kaybetti

Girne’ye bağlı Ozanköy sakinlerinden Erşen Esengöl (Tito) yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz Cuma günü hayatını kaybeden Erşen Esengöl dün Ozanköy Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip Ozanköy Mezarlığı’na defnedildi.

