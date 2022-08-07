Barış Harekatı anılarını anlattı

Bayramiç İlçesinde ikamet eden Gazilere yönelik ziyaretler gerçekleştiren Kaymakam Alper Taş, İlçeye bağlı Akpınar Köyünde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Mehmet Kırcalı ve Kore Gazisi Ali Sözen’i evinde ziyaret etti. Eşi Gülnaz Taş ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ömer Özlük ile birlikte Akpınar Köyüne giden Kaymakam Alper Taş, ilk olarak Kıbrıs Gazisini ziyaret etti. Kaymakam Alper Taş ve beraberindekiler, evinde ziyaret ettiği Kıbrıs Gazisi Mehmet Kırcalı ile bir araya geldi. Gazi ile sohbet eden Kaymakam Alper Taş’a Gazi Kırcalı, Kıbrıs Barış Harekatı süreci hakkında bilgiler vererek, ayak bastığı yavru vatanın nasıl kurtarıldığını anlattı. Türk askerinin adadaki faaliyetlerine de değinen Gazi Mehmet Kırcalı, ziyaretten dolayı Kaymakam Alper Taş ve Eşine teşekkür etti.

Kaymakam Alper Taş ve Eşi Gülnaz Taş’ın ikinci durağı ise yine Akpınar Köyünde bulunan Kore Gazisi Ali Sözen oldu. Kore Gazi Ali Sözen, sadece ülkemizde değil yurt dışında da birçok filme konu olan Ülkemizin de savaştığı Kore harbi hakkında bilgiler verdi. Ziyaretten de duyduğu memnuniyeti dile getiren Gazi Ali Sözen, Kaymakam Alper Taş ve beraberindekilere teşekkür etti.

