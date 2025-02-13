Limanda tutuklandı

İki ayrı suçtan yurt dışına çıkış yasağı ve nakit teminatla serbest bırakılan, bir süre sonra mahkemeye başvurarak, Türkiye’ye gidebilmek için teminat emri değişikliği başvurusunda bulunan Adnan Öcan, verilen sürede geri gelmedi. Bir ay içerisinde ülkeye dönmesi gereken zanlı, 26 yıl sonra geri gelmeye kalkışınca yakalandı.

Tutuklanan zanlı dün sabah mahkemeye çıkarılarak, cezaevine gönderildi.

Polis, zanlının ‘emanetçi tarafından sirkat ve sahtekarlıkla kredi temini’ suçlarından 25 Mart 1999 tarihinde teminata bağlanarak serbest bırakıldığını söyledi.

Polis, zanlının 14 Nisan 1999 tarihinde yurt dışına bir ay süreyle çıkmak için mahkemeye başvurduğunu ve teminat değişikliği kararı üzerine 23 Nisan 1999 tarihinde ülkeden çıkış yaptığını belirtti. Polis; zanlının kendisine tanınan süre içerisinde dönmeyerek, mahkeme emrine riayetsizlik yaptığını kaydetti.

Polis; zanlının 11 Şubat 2025 tarihinde Girne Turizm Limandan ülkeye giriş yaparken tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

