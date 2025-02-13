Yatla geldim

Lefkoşa’da gerçekleştirilen trafik denetimlerinde üzerinde uyuşturucu bulunan Yusuf Süner dün mahkemeye çıkarıldı. Ülkeye yasal giriş bulunmayan zanlının ifadesinde yatla ülkeye geldiğini söylediği aktarıldı.

Soruşturma devam ederken, zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının uyuşturucu tasarrufu suçundan tutuklandığını söyledi.

Polis, 31 Ocak 2025 tarihinde saat 17.00 sıralarında Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde denetim yapan trafik ekiplerinin SA 266 plakalı aracı kontrol için durdurduğunu söyledi.

Kokusu ele verdi

Polis, SA 266 plakalı araç içerisinden uyuşturucu madde kokusu gelmesi üzerine şüphelenip arama yapıldığını belirtti.

Polis memuru, yapılan arama arka koltukta yolcu olarak bulunan Yusuf Süner’in ayaklarının içerisindeki paspas üzerinde içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan ucu yanık sigara tespit edildiğini ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis zanlının ileri işlem için Adli Şube’ye sevk edilerek yapılan üst aramasında giymekte olduğu külot içerisinde şeffaf renk naylon poşete sarılı vaziyette yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını aktardı.

Ülkeye nasıl geldiği anlaşıldı

Polis memuru, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak 11 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini ifade etti. Polis, ayrıca yapılan muhaceret kontrolünde zanlının ülkeye yasal girişinin bulunmadığını tespit ettiklerini, bu yönde de soruşturma yaptıklarını açıkladı. Polis, sorgulanan zanlının ifadesinde yatla ülkeye gelip, Gazimağusa açıklarından ülke kıyılarına yaklaştığını ve giriş yaptığını söylediğini belirtti.

Polis memuru; soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken telefon olduğunu belirterek, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; hakkında “KKTC’de izinsiz ikamet etmek, kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) alma ve tasarruf” suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

