Lütfi suçunu kabul etti

Lefkoşa’ya bağlı Demirhan'da faaliyet gösteren bir süpermarketten 4 bin liralık malzeme çaldıkları iddia edilen Lütfi Nefil Sakızcıoğlu ve Claire Louise Eva hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların çaldıkları matkap ve pilleri çantaya koyup alışveriş merkezinden çıkardıkları belirtildi.

Zanlılardan Sakızcıoğlu’nun ifadesinde suçunu kabul ettiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, Lütfi Nefil Sakızcıoğlu ve Claire Louise Eva’nın 7 Nisan 2022 tarihinde, saat 13.30 sıralarında Lefkoşa’ya bağlı Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarketten hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle tutuklandıklarını söyledi.

Polis, zanlıların 3 bin 999 TL değerinde matkap ve pilleri çantalarına koyduklarını ve kasadan geçirmeyerek çaldıklarını dile getirdi.

Polis, zanlıların alışveriş merkezinden JV 842 plakalı araç ile ayrıldığını ifade etti. Şikâyetin 9 Nisan 2022 tarihinde yapıldığını ifade eden polis, zanlıların aynı gün Kumyalı’daki ikametgahlarında tespit edilerek, tutuklandıklarını söyledi.

Polis, zanlı Lütfi Nefil Sakızcıoğlu’nun gönüllü ifadesinde suçunu kabul ettiğini, ayrıca çalınan malzemeleri ikametgahında sakladığı yeri gösterdiğini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 10’ar bin TL nakit teminat yatırması şartı ile tutuksuz yargı kararı verdi.

