12 gün hücrede geçti

Lefkoşa'da hırsızlık yaptığı gerekçesiyle Arnold Kipsang Rop'un kaldığı yurt odasını basıp önce darp eden, ardından bıçaklayan Stephen Itor Odey ile suçla bağlantılı İdrissa Adamu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Son 12 gündür Lefkoşa Polis Müdürlüğü hücresinde tutulan zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olayı aktaran polis, Stephen Itor Odey ve kimliği henüz tespit edilemeyen iki şahsın, 31 Mart 2022 tarihinde saat 23.00 sıralarında Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan yurt odası içerisinde İdrissa Adamu'ya ait dizüstü bilgisayarı çaldığı gerekçesiyle Arnold Kipsang Rop'u darp ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların Rop'a yumruk ve tekme atmak attıklarını, bu esnada Stephen Itor Odey’in üzerindeki bıçağı sırtına sapladığını açıkladı. Polis, zanlıların Rop'un Samsung marka cep telefonunu aldıklarını da belirtti.

Zanlıların daha sonra Rop'u zorla ve darp ederek yurt binası dışarısına çıkardıklarını, Idrissa Adamu’nun kullanımında bulunan kiralık araca bindirerek Hamitköy’e götürdüklerini, burada da ciddi bir şekilde darp ettiklerini belirtti.

Polis, olayın bilgilerine gelmesi üzerine İdrissa Adamu ve Stephen Itor Odey’in tutuklandığını söyledi.

Zanlıların 12 gündür tutuklu olduklarını belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıları 40 günü aşmayan bir süreyle cezaevine gönderdi.

