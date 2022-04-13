Köyü inletti

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Geçitkale’de, aşırı alkol alan Hüdaverdi Diksoy’un, av tüfeği ile evinin bahçesine çıkarak defalarca havaya ateş ettiği iddia edildi.

İhbar üzerine olay yerine gitmek için harekete geçen polis ekiplerinin karakoldan dahi silah seslerini durdukları açıklandı. Polisin eve gittiğinde zanlıyı aşırı derecede alkollü bir şekilde tespit ettiği belirtildi. Ancak silah seslerinin duyulmasına rağmen evde yapılan aramada av tüfeği bulunmadığı, polisin kanıtı aramaya devam ettiği açıklandı.

Polis: Biz de duyduk

Mahkemeye meseleyi aktaran polis memuru Mehmet Bayır, 9 Nisan 2022 tarihinde, saat 20.00 sıralarında, zanlı Hüdaverdi Diksoy’un evinin avlusundan av tüfeği sesleri geldiğine dair ihbar aldıklarını ve konu adrese gitmek üzere araca bindikleri esnada seslerin polis karakolundan da duyulduğunu belirtti.

Zanlının evin içerisinde, konuşamayacak derecede alkollü bir şekilde tespit edildiğini ve tutuklandığını aktaran polis, olayı gören herhangi bir tanığa rastlanmadığını açıkladı.

Polis, yapılan araştırma sonucu zanlı adına ruhsatlı bir av tüfeğinin mevcut olduğunun tespit edildiğini ancak tüm aramalara rağmen tüfeğin bulunamadığını bildirdi. Polis, soruşturma maksatlı süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.

