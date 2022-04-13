Ağır suçlardan yargılanacak

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Alsancak’ta faaliyet gösteren Paddi Longs Bar’ı kundakladığı iddia edilen İrlanda uyruklu Micheal Partrick Murphy hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Mekâna aşırı alkollü bir şekilde eğlenmeye gittiği, işletme müdürü J.M.U’yu (K-32) önce sözle ardından elle taciz ettiği, bu nedenlerle dışarı atılınca barı ateşe verdiği iddia edilen zanlı dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme zanlıyı ‘kundaklama, şiddet tehditti, cinsel saldırı, cinsel taciz, sarhoşluk rahatsızlık’ suçlarından yargılanmak üzere bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, kundaklama olayının 28 Mart 2022 tarihinde saat 01.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının saat 21.45 sıralarında, Alsancak’ta bulunan işletmeciliğini Karl Long’un yaptığı Paddi Longs Bar’a, aşırı derecede alkol olarak gittiğini söyledi.

Polis, zanlının işletme müdürü J.M.U’yu, önce sözle ardından elle taciz ettiğini aktardı.

Polis memuru, zanlının mekândan dışarıya çıkarılırken, müdürü, ölümle ve işletmeyi yakmakla tehdit ettiğini ifade etti.

Mekânın sabaha karşı 00.10 sıralarında kapalı olduğu sırada, kasten ateşe verilerek kundaklandığını söyleyen polis, yürütülen soruşturma sonucu işletmede tehdit savuran Murphy’nin Alsancak’ta tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının adına kayıtlı bulunan HM 409 plakalı salon araç olay yerine yakın mesafede terk edilmiş olarak bulunarak, emare alındığını ifade etti.

Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutuklama emri alındığını, bu süre içerisinde olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri tespit ettiklerini açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, işlenen suçun ağır ceza mahkemesi kapsamına girdiğini ifade ederek, ülkede öğrenci izni ile bulunan İrlanda uyruklu zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı ‘kundaklama, şiddet tehditti, cinsel saldırı, cinsel taciz, sarhoşluk rahatsızlık’ suçlarından yargılanmak üzere bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.

