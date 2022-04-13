Hükümet ortakları da Ankara’ya davet edildi

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun bugün Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’la yapacağı Ankara ziyaretine son dakika davetiyle hükümet ortakları da katılıyor. Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı da Ankara’ya gidiyor.

