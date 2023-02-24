Mahkemeye sedye ile çıkarıldı

Güzelyurt -Lefkoşa ana yolu üzerinde meydana gelen kazada yaya Musa Baytar’a çarparak ölümüne neden olan, aynı kazada kendisi de ağır yaralanan Kemal Hamit hayati tehlikeyi atlattı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan ve birçok kez ameliyat geçiren zanlı 5 ay süren tedavisinin ardından dün sedye ile mahkemeye getirildi.

Zanlı, yargılanacağı davalardan teminata bağlandıktan sonra tekrar hastaneye götürüldü.

Duruşmada kazayı aktaran polis, 25 Ekim 2022 tarihinde Kemal Hamit’in, yönetimindeki ME 476 plakalı motosiklet ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Arda Market önlerine geldiğinde yolu yaya olarak geçmeye çalışan Musa Baytar’a çarptığını belirtti. Polis, kazada ağır yaralanan Musa Baytar’ın, kaldırıldığı Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini söyledi.

Polis, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kemal Hamit’in beyin ameliyatları geçirdiğini ve halen tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Polis, zanlının da yayanın da kan örneklerinin alındığını ve ikisinde de alkol tespit edilmediğini açıkladı. Polis,” tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu başkasının ölümüne neden olma, süratli sürüş ve tehlikeli sürüş” suçlarından dolayı mahkemeye çıkarılan zanlının Sivil Hizmet Görevlisi olduğunu da belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 500 biner TL şahsi kefalet senedi imzalaması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.