4 araç hasar gördü

Lefkoşa’nın Arabahmet bölgesinde sobadan çıkan sönmemiş odun közlerini hurda araçların olduğu alana dökerek yangın çıkmasına neden olan Emin Şahin Güneş tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının neden olduğu yangın sonucu 4 aracın, bir balıkçı teknesinin ve jeneratörün zarar gördüğü açıklandı.

Soruşturmayı yapan, Emin Şahin Güneş’in önceki gün saat 17.00 sıralarında kendisine ait Doğuşan Oto Kaporta Boya isimli iş yerinde ısınmak için soba yaktığını, saat 21.00 sıralarında ise sönmemiş odun közlerini hurda araçların bulunduğu yere döktüğünü söyledi.

Polis, közlerinin alevlenmesi sonucu yangın çıktığını ifade etti. Yangının itfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürülüp kontrol altına alındığını kaydeden polis, İsa Güven'e ait NP 101 plakalı Ford Transit marka aracın, Gökhan Güner'e ait 3.90 cm uzunluğundaki balıkçı teknesinin, Batuhan Refikoğluları'na ait PT 110 plakalı Jeep marka aracın kısmen hasar gördüğünü belirtti.

Polis memuru, kime ait oldukları henüz tespit edilemeyen Mitsubishi ve Nissan Murch marka arabalar ve bir adet jeneratörün ise tamamen yanarak hasar gördüğünü anlattı. Polis, zanlı Emin Şahin Güneş’in mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturma sonucu toplamda 5 ifade temin edildiğini ve olay yerine ait kamera görüntüsünün mevcut olduğunu söyledi. Polis, henüz bir jenaratör ve 2 aracın sahibine ulaşılamadığını, temin edilmesi gereken ifadeler olduğunu, hasar gören araçların ve jenaratörün değer tespiti yapılması gerektiğini belirterek, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.