Binlerce konut inşa edilecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma sebep olduğu illerde yeni konutların yapılacağı alanlar belirlendi. Bu kapsamda, belirlenen alanlara 199 bin 739 konut, 73 bin 972 köy konutu inşa edilecek. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. Depremler Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana'da büyük yıkımlara yol açtı. Deprem sonrası bölgenin yeniden inşa edilmesi için çalışmalara başlandı. Bu kapsamda 199 bin 739 konut ve 73 bin 972 köy konutu için belirlenen rezerv alanlarda inşaat çalışmaları başlayacak. Konutlar zemin artı 3-4 katı geçmeyecek ve şehrin ihtiyaçlarına göre inşa edilecek. 105 metrekare brüt, 85 metrekare net, 3 artı 1 daireler yapılacak. Fay hatlarına 500-600 metreden aşağı yaklaşılmayacak. O mesafede emniyetli alan nereyse sağlam zemin nereyse oralara inşaat yapılacak. Binaların altına dükkan koyulmayacak.

