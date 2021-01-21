Maraton başlıyor

Cumhuriyet Meclisi’nde yarın görüşülmeye başlanacak 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye ve Plan Komitesi’nde toplam 10 milyar 210 milyon Türk Lirası olarak oyçokluğuyla kabul edildi.

2020 bütçesine göre; yüzde 14,91 artışla 10 milyar 140 milyon TL olarak ve 760 milyon TL açıkla hazırlanan bütçe, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye ve Plan Komitesi’nde bazı kalemlerde yapılan 70 milyonluk artışlarla 10 milyar 210 milyon Türk Lirası olarak oyçokluğuyla kabul edilerek, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na sevk edildi.

1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki bir yıllık devre içindeki gelir ve giderleri içeren 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın bütçe kalemleri şöyle;

Cumhurbaşkanlığı Bütçesi: 50 milyon 100 bin 100 Türk Lirası, Cumhuriyet Meclisi Bütçesi: 47 milyon 765 bin 700 Türk Lirası, Başbakanlığı Bütçesi: 94 milyon 324 bin 600 Türk Lirası, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı; 157 milyon 954 bin 400 Türk Lirası, Turizm ve Çevre Bakanlığı Bütçesi: 116 milyon 923 bin 200 Türk Lirası, Dışişleri Bakanlığı Bütçesi: 121 milyon 345 bin 100 Türk Lirası, Maliye Bakanlığı Bütçesi: 4 milyar 793 milyon 753 bin 100 Türk Lirası, İçişleri Bakanlığı Bütçesi: 352 milyon, 10 bin, 900 Türk Lirası, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi: 298 milyon 977 bin 200 Türk Lirası, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bütçesi: 1 milyar 175 milyon, 490 bin, 400 Türk Lirası, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi, 381 milyon 848 bin 500 Türk Lirası, Sağlık Bakanlığı Bütçesi: 856 milyon, 166 bin, 800 Türk Lirası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi: 400 milyon, 811 bin, 600 Türk Lirası, Mahkemeler Bütçesi: 71 milyon, 471 bin, 500 Türk Lirası, Hukuk Dairesi (Başsavcılık) Bütçesi: 23 milyon, 354 bin 700 Türk Lirası, Sayıştay Başkanlığı Bütçesi: 12 milyon, 794 bin, 800 Türk Lirası, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Bütçesi: 7 milyon, 141 bin, 700 Türk Lirası, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Bütçesi:

3 milyon, 782 bin, 300 Türk Lirası, Polis Genel Müdürlüğü Bütçesi: 493 milyon, 983 bin, 400 Türk Lirası, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bütçesi: 706 milyon Türk Lirası, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Bütçesi: 44 milyon Türk Lirası.

Tasarının, gelirler ayrımı ise şöyle;

Gelirler

Genel toplam

Mahalli Gelirler

5,640,000,000.-TL

Fon Gelirleri

1,240,000,000.-TL

Fiyat İstikrar Fonu Gelirleri

980,000,000.-TL

Döner Sermaye ve Diğer Fon Gelirleri

260,000,000.-TL



Türkiye Cumhuriyeti Yardımları

1,350,000,000.-TL

Yedek Ödenekler İçin

600,000,000.-TL

Savunma İçin

750,000,000.-TL



Türkiye Cumhuriyeti Kredileri

1,150,000,000.-TL



Gelirler Genel Toplamı:

9,380,000,000.-TL

İç Kaynaklar (Borçlanma)

830,000,000.-TL

Genel Toplam

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10,210,000,000.-TL

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Tasarının, giderler ayrımı ise şöyle;

Giderler

Genel toplam

Personel Giderleri

3,288,608,000.-TL

Sosyal Güvenlik Kurumuna

Devlet Primi Giderleri

209,118,000.-TL

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

783,364,000.-TL

Faiz Giderleri

240,000,000.-TL

Cari Transferler

4,335,590,000.-TL

Sermaye Giderleri

353,050,000.-TL

Sermaye Transferleri

150,000.-TL

Borç Verme

100,000.-TL

Yedek Ödenekler

1,000,020.000.-TL

Genel toplam:

10,210,000.000.-TL



Maraton bugün başlıyor

2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın, Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülmesine bugün başlanacak.

Bütçe görüşmeleri saat 10.00’da başlayacak ve ele alınan konuya yönelik görüşmelerin tamamlanmasıyla sona erecek. Görüşmeler 3 Şubat Çarşamba günü tamamlanacak.

Programa göre, ilk gün olan bugün Komite Başkanı UBP Milletvekili Sunat Atun ve Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un sunuş konuşmasının ardından bütçenin madde madde görüşülmesine geçilecek.

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021, 11:34