Polis basın subaylığı dün ülke genelinde yapılan ğpolis denetimleriyle ilgili açıklamada bulundu
Polis tarafından son 24 saatte ülke genelinde yapılan denetimlerde 8 kişinin gece saat 21.00’den sonra olmak üzere sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sokağa çıkan 33 kişinin ise yasağa rağmen maske takmadığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.
Maske takmayan 33 kişi tutuklandı
Polis denetimlerinmde maske takmayan 33 kişi ile sokağa çıkma yasağını ihlal eden 8 kişi tutuklandı
Polis basın subaylığı dün ülke genelinde yapılan ğpolis denetimleriyle ilgili açıklamada bulundu
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