Maske takmayan 33 kişi tutuklandı

Polis basın subaylığı dün ülke genelinde yapılan ğpolis denetimleriyle ilgili açıklamada bulundu

Polis tarafından son 24 saatte ülke genelinde yapılan denetimlerde 8 kişinin gece saat 21.00’den sonra olmak üzere sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sokağa çıkan 33 kişinin ise yasağa rağmen maske takmadığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2020, 15:56