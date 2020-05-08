Oteller nasıl açılacak?

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği başkanı Dimağ Çağıner ve yanındaki heyet KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’i makamında ziyaret ederek ‘Covid-19 pandemik sonrası KKTC otellerinin açılış aşamasında ve pandemik sürecinde uygulaması gereken önlemleri’ içeren yönetmelik taslağını teslim etti.

Turizm profesyonelleri ve akademik uzmanların içerisinde bulunduğu “KITOB Covid-19 Kriz Komitesi” Başkanı Dimağ Çağıner, birlikte oluşturulan yönetmelik taslağı ile ilgili ‘Pandemik her şeyden önce toplum sağlığı ile ilgili bir olgu. Ancak bununla yaşamayı öğrenmeli ve gerekli önlemleri sıkı, sıkı alarak yaşamımıza devam etmeliyiz. Ekonomik kaygılar sağlığın önüne geçmemesi gerektiğinin bilinci ile adımlar atmalıyız.’ dedi.

Yönetmelik, İşletmelerin, otellerde konaklayacak misafirlerin, personelin ve turizm ihtiyaçları gözetilerek uzun ve detaylı çalışmalar sonrası hazırlandı.

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2020, 15:55