Türkiye'de can kaybı 3 bin 689

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 48 kişi hayatını kaybetti. Böylece salgında can kaybı sayısı uzun bir sürenin ardından 50'nin altına inmiş oldu. Yapılan 33 bin 687 testin sonucunda bin 848 yeni vaka tespit edilirken 3 bin 412 kişi daha iyileşti. Bakan Koca verilerle birlikte "Toplam iyileşen hasta sayısı 85 bini aştı. Son 24 saatteki vaka, vefat, yoğun bakım, entübe hasta sayısında yine düşüş var. Tablo, virüsle mücadelemizde lehimize veriler ortaya koyuyor. Ama bunlar kesin sonuçlar değil, ciddi bir fırsat. Fırsatı kullanalım" mesajını da paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte bin 848 kişiye yeni tip Coronavirüs (Covid-19) tanısı konulduğu, 48 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 135 bin 569 ve can kaybının 3 bin 689 olduğu açıklandı. Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 33 bin 687 test yapıldı, bin 848 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 48 hasta vefat etti, 3 bin 412 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 298 bin 806, vaka sayısı 135 bin 569 ve vefat sayısı 3 bin 689 oldu. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 219, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 653 ve iyileşen sayısı 86 bin 396 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Toplam iyileşen hasta sayısı 85 bini aştı. Son 24 saatteki vaka, vefat, yoğun bakım, entübe hasta sayısında yine düşüş var. Tablo, virüsle mücadelemizde lehimize veriler ortaya koyuyor. Ama bunlar kesin sonuçlar değil, ciddi bir fırsat. Fırsatı kullanalım." ifadelerini kullandı.

Koca'dan "riski görün" paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında "riski görün" etiketiyle bir video paylaştı. Maske kullanımı ve sosyal mesafenin korunmasının önemine vurgu yapılan videoyla beraber Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı: "Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın."



Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2020, 10:31