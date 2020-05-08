Engellilerden 13 istek

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu tarafından her yıl düzenli kutlanmakta olan 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası bu yıl Kovid-19 nedeni ile aktif olarak kutlanmayacak. Federasyon Başkanı Derviş Yücetürk, yönetim kurulunun almış olduğu karar uyarınca hafta boyunca basın medya yoluyla engellilerin sosyal ve ekonomik sorunlarının dile getireceğini açıkladı. Yücetürk, devlet ve hükümet yetkililerine iletilecek Federasyon Yönetim Kurulu’nun 13 maddelik istem paketini şöyle açıkladı:

Yücetürk, devlet ve hükümet yetkililerine iletilecek Federasyon Yönetim Kurulu’nun 13 maddelik istem paketini şöyle açıkladı:

“Engellilerin genel sorunlarını çözecek engelliler dairesinin acilen kurulması.

Özel eğitim yasa ve tüzüklerinin acilen Meclis’ten çıkarılması.

18 Yaş Üstü Engelliler Rehabilitasyon Merkezleri ile yakında açılması planlanan Engelsiz Yaşam Evine devlet tarafından ihtiyaç duyulan kadrolarla ilgili gerekli çalışmaların acilen tamamlanması ve gerekli yasaların yapılması.

Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası altında mevcut olan Derecelendirme Tüzüğü, İş Koşulları ve Nakdi Yardımlar Tüzüğü ile Hak ve Ödevler Tüzüklerinin iyileştirilmesi.

Engelli yurttaşların kamuya açık alanlarda ve kamuya yönelik hizmetlerden eşit şekilde yararlanmalarını engelleyen ulaşım, dolaşım ve erişim sorunlarına ivedi çözüm getirilmesi.

2006 yılından beri gerekçesiz olarak kamuya yapılmayan yüzde dörtlük engelli istihdamın acilen yapılması ve sağlık kurulu raporu nedeni ile istihdam edilemeyen engellilere de asgari ücret düzeyinde nakdi yardım sağlanması.

Özel bakıma gereksinimleri olan engellilerin ailelerinin maddi durumuna bakılmaksızın bakıcılarına asgari ücret düzeyinde maaş bağlanması.

KKTC Meclisinden geçen BM Engelli Hakları Bildirgesi’nin acilen uygulanması için gerekli tüzüklerin ivedilikle çıkarılması.

Yaşamlarını nakdi yardımla sürdüren engellilere elektrik, su ve telefon gibi muafiyetlerin acilen sağlanması.

İlçe merkezlerinde bulunan özel eğitim okullarına ve/veya kaynak sınıflara ve/veya kaynaştırılmış eğitime devam eden engelli çocukların tamamının ulaşımlarını sağlayacak servislerin konulması ve servislerde bakıcı olması.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu girişimleri ile Türkiye Kızılay’ından alınıp devlet eliyle hizmete açılan Girne Karakum’daki 18 yaş üstü Engelliler Rehabilitasyon Merkezi’nin yanında bulunan alana Engelli Tatil Köyü yapılmasının sağlanması.

Bakanlar Kurulu kararı ile 1985 yılında Kıbrıs Türk Görmezler Derneği ile Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği’ne tahsis edilen merkez bina ve okul arsalarının bir an önce tapularının verilmesi.

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği tarafından inşa edilecek olan tam donanımlı göz hastanesi için devlet tarafından uygun görülecek bir yerin geciktirilmeden tahsis edilmesi.”

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2020, 15:54