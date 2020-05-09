Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Sanatçı İsken Abdaliev koronavirüs salgınına karşı mücadeleyi "Denge" adlı heykel ile anlattı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması ile birlikte sanatçılar da salgını ve mücadeleyi kimi zaman tuvallere, kimi zaman seramikler, heykeller ile anlatmayı sürdürüyor

Verilen bilgiye göre heykel sanatçısı İsken Abdaliev ise, hızlı değişim çağında, insanın iç dengesinin ne kadar kırılgan olduğunu anlatıyor.

Sanatçı İsken Abdaliev açıklamasında; "İçinden geçtiğimiz koronavirüs salgını ile birlikte hızlı değişim çağında, muazzam bir yaşam hızında bir kişi için ruh dengesi ihtiyaç haline geliyor. Heykeldeki adam denge ve huzur için uğraşıyor. Heykeldeki tekerlek ruh gücünün sembolü. Figürün denge koruması insanın iç dengesinin ne kadar kırılgan olduğunu anlatıyor" ifadelerine yer verdi.