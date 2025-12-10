“Mavinin 16 Yıllık Yolculuğu” isimli karma sergi Gazimağusa’da ziyaretçilere açıldı.

Sergi, Mavi Fırça Sanat Evi’nin 16’ncı kuruluş yıl dönümü anısına hazırlandı. Karma sergide 32 kadın sanatçının 132 eseri yer alıyor. Sergi, 15 Aralık’a kadar Bandabuliya’da görülebilecek.

Açılış etkinliğinde Feray Atamert, Zühre Özkaraman, Bandabuliya Sorumlusu Hüseyin Bahça ve Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay konuşma yaptı. Etkinlik kapsamında Mavi Fırça Sanat Evi’nin 16’ncı yıl pastası da kesildi.

