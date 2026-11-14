‘Meclise güçlü gireceğiz’

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı ve Lefkoşa milletvekili adayı Zeki Çeler güçlü bir Meclis temsili isteyerek, TDP'nin kilit parti değil, anahtar parti olacağını ifade etti.

Çeler, seçim sonrasında CTP–TDP hükümetini hedeflediklerini belirterek, kurulacak ortaklığın hesap verebilirlik ve somut icraat üzerine inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Denetim mekanizmalarını da güçlendireceklerini belirten Çeler, “Bir taraftan yapılanları kimsenin yanına bırakmayacağız. Diğer taraftan da artık kimsenin bunu yapmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Hükümet kurma süreçlerindeki pazarlıklara ilişkin değerlendirmesinde Çeler, TDP’nin siyasetinin makam taleplerine veya koalisyondan çekilme tehditlerine dayanmayacağını söyledi.

Meclis’te grup oluşturabilecek güçte temsil edilmeyi hedeflediklerini belirten Çeler, bunun komitelerdeki çalışmaların ve yasal düzenlemelerin ilerlemesi açısından önem taşıdığını kaydetti. Halktan destek isteyen Çeler, güçlü bir TDP’nin hem hesap sorma hem de hizmet üretme iradesini hükümete taşıyacağını ifade etti.

Eğitim ve sağlık hizmetlerinin ailelere ağır bir mali yük getirdiğini belirten Çeler, vatandaşın özel hizmetlere yönelmek zorunda bırakıldığını söyledi. “Sağlıkta özele kaydık, eğitimde özele kaydık, ekonomide Rum tarafına kaydık” diyen Çeler, “Gelecek nesillere nasıl bir devlet bırakıyoruz?” sorusunu yöneltti.

Eğitimde fırsat eşitliği ve genel sağlık sigortasının öncelikleri arasında bulunduğunu belirten Çeler, sosyal devlet anlayışını yeniden güçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı.