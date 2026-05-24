Meclisi uyardı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yerel seçimlerle genel seçimlerin aynı gün yapılmasının hem seçim yönetimi hem de demokratik süreç açısından ciddi sorunlar doğurabileceğini belirtti. Erhürman, başta Yüksek Seçim Kurulu olmak üzere seçim sürecinde görev alacak tüm birimlere çok ağır bir iş yükü getireceğini de ifade etti.

Erhürman, belirlenecek seçim tarihinin hangi siyasi partilere yarayıp yaramayacağı konusunun görev ve sorumluluk alanı dışında kaldığını, ancak demokratik devlet ilkesinin zarar görmemesi için gerekli uyarıları zamanlı bir biçimde yapmanın Anayasa’ya saygıyı koruma yükümlülüğü altındaki Cumhurbaşkanlığı’nın sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Erhürman açıklamasında şunları kaydetti:

“Yerel seçimlerle genel seçimlerin aynı gün yapılması, Yüksek Seçim Kurulu başta olmak üzere, seçim görevlilerine yüklenecek ve taşıyıp taşıyamayacakları tartışma konusu olabilecek çok ağır bir yüktür. Bunun yanında, seçmen tercihlerinin demokratik biçimde şekillenmesi, oy verme işleminin süresi, sağlığı ve seçim güvenliği açısından da ciddi sıkıntılara gebedir.

Sonuçların açıklanmasının kaçınılmaz olarak gecikmesinin yaratabileceği ve sonuçların açıklanmasının sonrasına da yansıyabilecek meşruiyet tartışmaları da bu sıkıntılara eklenebilir.”

Cumhurbaşkanlığı’nın sorumluluğu…

Kıbrıs Türk halkının, çok zor seçim dönemleri geçirmiş olmasına karşın, genel olarak seçme seçilme hakkının kullanımı ve demokrasi kültürü açısından başarılı sınavlar vermiş bir halk olduğunu ifade eden Erhürman, şunları belirtti:

“Seçim tarihine ilişkin karar verme yetkisi elbette Cumhurbaşkanlığı’nda değildir. Belirlenecek seçim tarihinin hangi siyasi partilere yarayıp yaramayacağı da Cumhurbaşkanlığı’nın ilgi alanının dışındadır.

Ancak, Anayasa’nın birinci maddesinde yer alan demokratik devlet ilkesinin zarar görmemesi için gerekli uyarıları zamanlı bir biçimde yapmak, Anayasa’ya saygıyı koruma yükümlülüğü altındaki Cumhurbaşkanlığı’nın sorumluluğudur.”

Erhürman, Karpaşa köyünde çiçeklerle karşılandı

Bu arada Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Karpaşa Köyü'nü ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre Erhürman ziyareti köylülerin daveti üzerine dün gerçekleştirdi.

Halihazırda köyde yaşayan ve köyde büyüyüp bugün güneyde yaşayan Maronitlerle buluşan ve sohbet eden Erhürman, çiçeklerle karşılandı. Erhürman, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada "Misafirperverlikleri için kendilerine yürekten teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2026, 01:58